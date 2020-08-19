Duygu Delen dosyasında gelişme: Mehmet Kaplan ev hapsine mahkum edilmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın Gaziantep'te bulunan dördüncü kattaki evin balkonundan şiddetli şekilde düşerek hayatını kaybeden ve dengesini kaybettiği için düştüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen davasında yeni gelişmeler yaşandığını iddia etti. Geçtiğimiz yıl alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanırken 1 çocuk annesi ve hamile Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne sebebiyet veren Mehmet Kaplan'ın bu davada verilen karar kapsamında ev hapsinde olması gerektiğini belirten Selvi, kararın denetlenmediğini öne sürdü.

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Duygu Delen soruşturmasında yeni gelişmeler olduğunu söyleyerek yazısına başlayan Selvi, Şule Çet'in intihar ettiğinin iddia edildiği davaya bilirkişi olarak atanarak raporuyla bu iddiaları çürüten Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın Duygu Delen davasında da bilirkişi olarak göreve geldiğini belirtti.

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BİRBİRİMİZİ DARBETTİK DİYEN KAPLAN'IN VÜCUDUNDA İZ YOK

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, davanın uzamaması gerekçesiyle soruşturmaya ikinci bir tecrübeli savcı daha atarken Duygu Delen'in ön otopsi raporunun sonucuna ulaşıldı. Gizlilik kararının devam ettiği soruşturma kapsamında elde edilen raporda, Duygu Delen'in düşmeden önce vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edildi. Mehmet Kaplan, ifadesi sırasında karşılıklı olarak itiştiklerini ve birbirlerini darbettiklerini anlatmış ancak Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştı.

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EV HAPSİNDE OLMASI GEREKİYORMUŞ

Geçtiğimiz sene de alkollüyken, ehliyeti olmadığı halde kullandığı aracın bir çocuk annesi ve hamile Zeynep Berna Atay'a arabasıyla çarparak ölümüne sebebiyet veren Kaplan'ın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve akabinde ev hapsine mahkum edildiği öğrenildi. İkinci duruşmada avukatının ev hapsini kaldırmasını talep ettiği ancak mahkemenin bu talebi reddettiğinin anlaşıldığı dosyada, 'ev hapsi şu tarihten itibaren kaldırılmıştır' ifadeleri yer almadığı için kararın devam ettiği anlaşıldı. Bu kararın denetlenmemesi ve akabinde 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümünde soruşturma devam ediyor.

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