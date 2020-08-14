Duygu Delen olayı nedir? Duygu Delen'e ne oldu? Neden öldü? Duygu Delen kimdir?

Gaziantep'ten gelen acı haber Türkiye'nin gündeminde bomba etkisi yarattı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi. Peki Duygu Delen'e ne oldu? öldürüldü mü? Kim öldürdü? Duygu Delen kimdir?

Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen öldürüldü mü?

DUYGU DELEN'E NE OLDU?

17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen erkek arkadaşı Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi.

Duygu Delen’in Mehmet Kaplan ile balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürüldü. Duygu’nun arkadaşları olayın intihar olarak duyurulmasına tepki göstererek sosyal medyada #DuyguİçinAdalet etiketiyle olayı gündeme taşıdı.

Duyu’nun yakın arkadaşı, Duygu’nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

”Mehmet Kaplan Duygu’nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu’ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın.”

DAHA ÖNCE DE BİR KADININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU!

Kaplan’ın 17.01.2019 tarihinde, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken Masal park tramvay durağı yaya geçidinde 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaplan’ın kazada 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 210 promil alkol, ehliyetsiz, aşırı hızla üstelik yaya geçidinde bir kadını öldürmesine rağmen serbest kalan Kaplan adresinin sabit olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve öğrenci olması gerekçe gösterilerek ile serbest bırakıldı.