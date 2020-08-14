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  3. Duygu Delen'in 4. kattan düşme anına ait görüntülere ulaşıldı!

Duygu Delen'in 4. kattan düşme anına ait görüntülere ulaşıldı!

Gaziantep’te erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilmişti. O anın görüntüleri binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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14 Ağustos 2020 Cuma 16:32
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