Duygu Delen'in ölümünde ilk otopsi raporu ortaya çıktı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şüpheli Mehmet Kaplan'ın evinin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'în ölümüne ilişkin yapılan ön otopsi raporu ortaya çıktı.Yapılan otopsiye göre Delen'in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri tespit edildi.

Delen'in ölümüne ilişkin davaya Gaziantep barosu gönüllü olarak müdahil oldu. Davaya ilişkin olarak Gaziantep Barosunda düzenlenen basın toplantısına konuşan Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, yaptığı açıklamada Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyasıyla ilgili teferruatlı şekilde bilgilendirildiğini belirterek "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırmaya devam ediyor. Kamuoyunun spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ediyorum. Dosyada ciddi deliller mevcut, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir. Otopsi raporunun içeriğine dair bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onu da şu gerekçe ile söylüyorum: Biz bağımsız bir doktor görevlendirmiştik, otopsiye girmişti. Şüpheli ifadesinde zaten maktulü darp ettiğini söylüyor. Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri mevcut. Şüpheli ayrıca hem emniyet hem de mahkemede düşme olayını görmediğini söylüyor" diye konuştu.

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(Toplantıya Duygu Delen'in babası Ömer Delen (sağda), Gaziantep Barosu Genel Sekreteri ve ailenin avukatı Ömer Faruk Akan (sağ2) ile avukatlar katıldı)

DUYGU'NUN BABASI AYAKTA ZOR DURDU

Duygu'nun babası Ömer Delen de desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Benim kızım tekrar gelmeyecek. Ailemizi yıktılar. Allah rızası için adalet istiyorum." dedi.

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"BİZ GÜVENLİ BİR ŞEHİR OLARAK ANILMAK İSTİYORUZ"

Baro Başkanı Bektaş Şarklı ise Duygu Delen’i kaybettikleri için üzüntü duyduklarını belirtti.

Kentin güvenli bir şehir olarak anılmasını istediklerini dile getiren Şarklı,"İstiyoruz ki kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla cinsel istismar dosyalarının olmadığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir Gaziantep olsun. Biz güvenli bir şehir olarak anılmak istiyoruz. Gaziantep cinayetlerle anılsın istemiyoruz. Başka Duygular, başka Şuleler başka Ayşeler, Fatmalar cinayete kurban gitsin istemiyoruz. Bunun için elimizden ne gelirse onu yapma arzusunda, telaşında, çabasındayız." ifadelerini kullandı.

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Duygu Delen'in babası

DUYGU'NUN ARKADAŞLARI DUYARLILIK GÖSTERDİ

Şarklı, "Duygu'nun arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana gerekli duyarlılığı gösterdiler ama bir ricam var, ailenin avukatı veya Gaziantep Barosu haricinde paylaşımlara itibar etmeyin. Sosyal medyada değişik şekilde talepler ve düşünceler de ortaya çıkabiliyor." şeklinde konuştu.

Bu arada, toplantıda Duygu Delen'le ilgili hazırlanan klibin gösterimi sırasında baba Ömer Delen duygulu anlar yaşadı.

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NE OLMUŞTU?

13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesinde Duygu Delen,Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Daha sonra evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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