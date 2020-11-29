Duygu Doğan kimdir?

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nda yer alan Duygu Doğan, şu sıralar internette trendler arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

DUYGU DOĞAN KİMDİR?

Duygu Doğan, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nda ilk kez Avrupa şampiyonu olan takımda yer aldı. Ankara Üniversite’nde öğrenim gören Milli sporcuya sosyal medya üzerinden yüz binlerce tebrik mesajı geldi. Cimnastikte müthiş bir yükseliş yakalayan Türk cimnastiğine tarihi bir başarı daha eklendi.

NE OLDU?

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti. Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.