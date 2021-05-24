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Duygu Özaslan babası kimdir? | Duygu Özaslan babası neden öldü?

Paylaşımlarıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü Youtuber Duygu Özaslan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Peki Duygu Özaslan babası kimdir? | Duygu Özaslan babası neden öldü? İşte detaylar...

Duygu Özaslan babası kimdir? | Duygu Özaslan babası neden öldü?

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Özaslan'ın sevenleri acı haber karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Peki Duygu Özaslan babası kimdir? | Duygu Özaslan babası neden öldü? İşte ayrıntılar...

DUYGU ÖZASLAN BABASI KİMDİR?

Duygu Özaslan babası ile birlikte "Anneme nasıl aşık oldu? Babam makyajımı yapıyor" başlıklı bir video çekmiş ve söz konusu paylaşımı 30 Mart 2019'da yayımlamıştır. Söz konusu video dışında Duygu Özaslan'ın babası ile ilgili çektiği başka bir video ya da bilgi internette bulunmamaktadır.

Duygu Özaslan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Duygu Özaslan babası kimdir? | Duygu Özaslan babası neden öldü?

DUYGU ÖZASLAN'IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Duygu Özaslan'ın babası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Duygu Özaslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz"

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın babası yaşamını yitirdi

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

YouTuber ve internet ünlüsü Duygu Özaslan, YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar paylaşmaktadır.

Duygu Özaslan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Duygu Özaslan kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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