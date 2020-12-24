Duygu Özaslan kırmızı renkli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki! Bir dönem aldığı fazla kilolarla gündem olan ve sıkı bir diyete giren Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından fit vücudunu sergilemeye devam ediyor.

2 6 Özaslan şimdi de yılbaşına özel giydiği kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme geldi.

