Duygu Özaslan suluk reklamı sosyal medyada ti'ye alındı!
Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, spor yaptığı esnada tanıtımını yaptığı sulukla ilgili söylediği sözler sosyal medyada dalga konusu oldu. Elindeki suluğun özelliklerini anlatırken kullandığı ifadelere takipçileri tarafından çokça yorum geldi. Özaslan, tanıtım anını da kameraya böyle kaydetti.
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20 Ocak 2021 Çarşamba 09:03
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