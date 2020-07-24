Duygu Özaslan'dan yeni bikinili paylaşımlar!

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla olay yaratan isimlerden biri olan Duygu Özaslan tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Özaslan, farkında olmadan havuz kenarında görüntülenmiş ve kendi yayınladığı fotoğraflarla alakası olmayan bir vücuda sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada gündem olan, günlerce üzerine konuşulan fotoğraflardan sonra Özaslan, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü youtuber Duygu Özaslan paylaştığı karelere kalp emojisini de ekledi. Cesur pozlar veren Özaslan'ın, basında ortaya çıkan diğer kareleri unutturmak ister gibi bir hali olduğu konuşuldu.

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.

Duygu Özaslan, gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" paylaşımını yapmış ve daha sonra bir video çekerek 'bulimia nervoza' hastalığına yakaladığını söylemişti.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.