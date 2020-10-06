Duygu Özaslan'ın fit vücuduyla verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Yaz aylarında yaşadığı kilo problemlerinden kurtulan Duygu Özaslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozları gündeme bomba gibi düştü. "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya hesabı instagram üzerinden verdiği kiloları göstermek için mayolu pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" diyerek kilolu fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gönderme yaptı. İşte o pozlar...
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06 Ekim 2020 Salı 15:15
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