Duygu Özaslan'ın fit vücuduyla verdiği pozlar göz kamaştırdı!

Yaz aylarında yaşadığı kilo problemlerinden kurtulan Duygu Özaslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozları gündeme bomba gibi düştü. "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı.