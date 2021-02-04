Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada su şişesi tanıtımıyla vatandaşlar tarafından dalga konuşu olan Duygu Özaslan, bu kez de çok konuşulur bir tanıtıma imza attı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir markanın mouse reklamını yapan Özaslan'a takipçilerinden çokça olumsuz yorum geldi. O anlar kameraya böyle yansıdı.