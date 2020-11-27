Duygu Özaslan'ın pozu sosyal medyada olay oldu!

Her yaptığı olay olan ünlü youtuber ve sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan son hali sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yaz döneminde aldığı kilolarla dikkat çeken Özaslan'ın yaptığı son paylaşımlarda zayıf halleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz yaz bikinili fotoğrafları ile gündem olan ünlü fenomen Duygu Özaslan peş peşe gelen eleştirilerin ardından Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Kendisinin shoplu fotoğraflarına gelen eleştirilere rağmen bu paylaşımlarına devam eden Özaslan'ın son olarak yaptığı bir paylaşımına takipçisinden tepki geldi.

Özaslan'ın shop yapmaya devam ettiğini iddia eden takipçisi: "Bulimiadan yakınan biri olarak yarattığın bu 'fake' vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun. Yandığın şeyle yakıyorsun. İnsanlara diyorsun ki 'ideal vücut bu olduğu için ben kendi vücudum yerine shopla bunu yapıyorum.' Gerçekten acınası" sözleriyle tepki gösterdi.

"AZMİMLE GURUR DUYUYORUM"

Özaslan bu yoruma şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey demiyorum artık fotoğraflarımla oynamıyorum da. Çok ciddi spor yapıp kilo verdim kusura bakmayın ama azmimle de gurur duyuyorum."