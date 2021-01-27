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  3. Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!

Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!

Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde yaptığı suluk reklamının ardından sosyal medyada alay konusu olmuştu. Yaşanan bu olayın ardından tepki çeken reklama yaptığı savunma videosu ile tekrardan sosyal medyanın diline düştü.

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27 Ocak 2021 Çarşamba 16:12
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