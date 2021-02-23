Duygu Özaslan'ın tanga detaylı eşofmanı tanıtımı çok konuşuldu!

Yaptığı mause ve su şişesi tanıtımlarıyla sosyal medyada alay konusu olan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı instgramdan paylaştığı tanga detaylı eşofmanı tanıtımı ile yine adından söz ettirdi. Özaslan'ın ürünü detaylı olarak anlattığı o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.