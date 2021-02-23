  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Duygu Özaslan'ın tanga detaylı eşofmanı tanıtımı çok konuşuldu!

Duygu Özaslan'ın tanga detaylı eşofmanı tanıtımı çok konuşuldu!

Yaptığı mause ve su şişesi tanıtımlarıyla sosyal medyada alay konusu olan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı instgramdan paylaştığı tanga detaylı eşofmanı tanıtımı ile yine adından söz ettirdi. Özaslan'ın ürünü detaylı olarak anlattığı o anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!

Takipçisinden Nilüfer'i çıldırtan yorum: ''Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım!''Takipçisinden Nilüfer'i çıldırtan yorum: ''Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım!''

İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacakİbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak

Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvurAjdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"

 

23 Şubat 2021 Salı 17:05
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Duygu Özaslan'ın tanga detaylı eşofmanı tanıtımı çok konuşuldu!
Duygu Özaslan'ın tanga detaylı eşofmanı tanıtımı çok konuşuldu!
Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!
Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu!
Takipçisinden Nilüfer'i çıldırtan yorum: ''Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım!''
Takipçisinden Nilüfer'i çıldırtan yorum: ''Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım!''
İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak
İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak
Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!
Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!
Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''
Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''
Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!
Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı