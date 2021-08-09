9 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarıDuygulandıran görüntü! Haluk Levent'ten çarpıcı paylaşım: Bu canlarımızın hakkı ödenir mi?9 Ağustos Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaKardan isminin anlamı nedir, Kardan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çavdar isminin anlamı nedir, Çavdar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çarlan isminin anlamı nedir, Çarlan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ebuakil isminin anlamı nedir, Ebuakil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cemşah isminin anlamı nedir, Cemşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akcivan isminin anlamı nedir, Akcivan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berkal isminin anlamı nedir, Berkal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Duygulandıran görüntü! Haluk Levent'ten çarpıcı paylaşım: Bu canlarımızın hakkı ödenir mi?

Duygulandıran görüntü! Haluk Levent'ten çarpıcı paylaşım: Bu canlarımızın hakkı ödenir mi?

Ahbap Platformunun kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda yangın bölgesinden bir görüntüye yer veren Levent'in paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.

Ahbap Platformunun kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabında yangın bölgesinden bir görüntü paylaştı.

Orman yangını mücadelelerinden birinde yaralanan orman işçisi ve onu tedavi eden arkadaşının görüntüsüne paylaşımında yer veren ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

"Bu canlarımızın hakkı ödenir mi? Yangın bölgesindeyken birebir şahit oldum @OGMgovtr çalışanlarına, orman emekçilerine."

Haluk Levent'in paylaşımı paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.

Duygulandıran görüntü! Haluk Levent'ten çarpıcı paylaşım: Bu canlarımızın hakkı ödenir mi?

İşte o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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