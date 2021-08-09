Duygulandıran görüntü! Haluk Levent'ten çarpıcı paylaşım: Bu canlarımızın hakkı ödenir mi?

Ahbap Platformunun kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent Twitter hesabında yangın bölgesinden bir görüntü paylaştı.

Orman yangını mücadelelerinden birinde yaralanan orman işçisi ve onu tedavi eden arkadaşının görüntüsüne paylaşımında yer veren ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

"Bu canlarımızın hakkı ödenir mi? Yangın bölgesindeyken birebir şahit oldum @OGMgovtr çalışanlarına, orman emekçilerine."

Haluk Levent'in paylaşımı paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.

İşte o görüntü: