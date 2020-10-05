  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Duygularımızı sömürerek sokaklarda dileniyorlardı! İşte dilencilerin gerçek yüzleri

Duygularımızı sömürerek sokaklarda dileniyorlardı! İşte dilencilerin gerçek yüzleri

Trafikte motoruyla seyir halindeyken bir adamın çektiği bu görüntüler görenlere pes dedirtti. Motoruyla yanına yaklaştığı lüks bir aracın içerisinde daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri gören adam sinir krizi geçirerek dilencilere karşı tepkisini dile getirdi. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.

Sosyal medyada da çokça tepki alan bu görüntülerde motosikletli bir adam, içinde bir kadın, bir erkek ve 3 çocuğun bulunduğu lüks arabanın yanına yaklaşınca gözlerine inanamadı. Araba da daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri gören adam dilencilere karşı sitem etti. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken dilenciler ise adamın tepkisine kahkahalarla yanıt verdi.

Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktıTuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlarGaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar

Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldıMaskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı

Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldıÜnlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

 

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:48
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
Tuğba Keleş cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı
Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar
Gaziantep'te şiddet ve taciz skandalı! Anne ve dayı korkusundan evden çıkamıyorlar
Hayvanları koruma gününde insanlık dışı görüntüler! Çağırdığı köpeği tüfekle vurdu
Hayvanları koruma gününde insanlık dışı görüntüler! Çağırdığı köpeği tüfekle vurdu
Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı
Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı
Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ünlü işletmede dansözlü parti! Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bulunan kafatası Koran'a ait çıktı
Mehmet Ali Koran'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bulunan kafatası Koran'a ait çıktı
Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!
Eğlence amaçlı Haliç Metro Köprüsünden atlayan 4 genç görenleri korkuttu!
Hava durumu 5 - 6 - 7 Ekim 2020 Doğu illerimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Hava durumu 5 - 6 - 7 Ekim 2020 Doğu illerimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!
Bodrum'da iki erkeğin ortalık yerdeki ilişkisi görenlere pes dedirtti!
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!