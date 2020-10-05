Duygularımızı sömürerek sokaklarda dileniyorlardı! İşte dilencilerin gerçek yüzleri

Trafikte motoruyla seyir halindeyken bir adamın çektiği bu görüntüler görenlere pes dedirtti. Motoruyla yanına yaklaştığı lüks bir aracın içerisinde daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri gören adam sinir krizi geçirerek dilencilere karşı tepkisini dile getirdi. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.