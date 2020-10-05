Duygularımızı sömürerek sokaklarda dileniyorlardı! İşte dilencilerin gerçek yüzleri
Trafikte motoruyla seyir halindeyken bir adamın çektiği bu görüntüler görenlere pes dedirtti. Motoruyla yanına yaklaştığı lüks bir aracın içerisinde daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri gören adam sinir krizi geçirerek dilencilere karşı tepkisini dile getirdi. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.
Sosyal medyada da çokça tepki alan bu görüntülerde motosikletli bir adam, içinde bir kadın, bir erkek ve 3 çocuğun bulunduğu lüks arabanın yanına yaklaşınca gözlerine inanamadı. Araba da daha önce dilendiklerini fark ettiği kişileri gören adam dilencilere karşı sitem etti. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken dilenciler ise adamın tepkisine kahkahalarla yanıt verdi.
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05 Ekim 2020 Pazartesi 15:48
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