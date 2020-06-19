Hayatımıza anlam katan, en güzel ve en zor zamanlarımızda bizlere kol kanat geren babalarına Babalar Günününde en güzel mesajları armağan etmek isteyen kişiler internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Bu özel baba sevgisini bir kere daha ön plana çıkarmak ve babaları onurlandırmak için en güzel duygu yüklü mesajları yollamak için internet kullanıcıları Duygusal babalar günü mesajları başlığıyla aramalar yapıyor. Bizlerde sizlere Babalar Gününde babanıza yollayacağınız en güzel duygu yüklü mesajları derledik. İşte o mesajlar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor.2020 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Babalar Günününde babasına hediye almak isteyen kişiler için en güzel önerileri sıraladık:

- Gömlek

-Saat

-Ayakkabı

-Deri cüzdan

- Kol düğmesi

-Kupa bardak

DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Sizler için derlediğimiz en güzel duygusal Babalar Günü mesajları:

-Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

-Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

-*Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Babalar Günü için şiirler

-Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

-Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, babalar günün kutlu olsun.

-Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

-İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

-Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası…

-Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

-Elimi uzattığım ve beni sımsıkı tuttuğunda kendimi emniyette hissetmemi sağlıyordun. Düşüp bir yerim acıdığında ve acıyan yerime dokunduğunda yaramın iyileştiğini sanıyordum. Sen hep var ol başımızda baba. Babalar günün kutlu olsun.

-Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Eşe babalar günü sözleri | Kocaya babalar günü sözleri

-Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

-Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam...

-Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun...

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