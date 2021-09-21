Düz Dikiş Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Düz Dikiş Makineci Maaşları, Düz Dikiş Makineci İş İlanları

Düz Dikiş Makineci görev tanımı nedir, Düz Dikiş Makineci ne iş yapar, Düz Dikiş Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Düz Dikiş Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Düz Dikiş Makineci Tanımı;

Düz sanayi dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Düz Dikiş Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Düz Dikiş Makineci Maaşları

Düz Dikiş Makineci maaşı ortalama aylık 3.850 - TL’dir. En düşük Düz Dikiş Makineci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Düz Dikiş Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Düz Dikiş Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretimokulu mezunu olmak yeterlidir.

Düz Dikiş Makineci Ne İş Yapar?

Düz Dikiş Makineci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede düz dikiş yapmak,

b) Fermuar dikmek,

c) Bel temizlemek,

d) Cep dikmek,

e) Kapama payı dikmek,

f) Kol takmak,

g) Yaka dikmek,

h) Yırtmaç dikmek,

Düz Dikiş MakineciMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Düz Dikiş Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Düz Dikiş Makineci mesleğinin meslek kodu 8153.20 olarak belirlenmiştir



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