Düz kontak yapıp aracı çalacaklardı! Polis kıskıvrak yakaladı
Adana’da 2 kişi hafif ticari aracı düz kontak yöntemiyle çalmaya çalışırken devriye atan polislere suçüstü yakalandı. Emniyetteki sorgularında araçları çalıp, parçalayarak yasa dışı yollarla satmaya çalıştıklarını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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05 Mayıs 2020 Salı 10:35
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