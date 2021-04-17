Düz yolda görünmez kaza! Elektrikli bisikletinden düşerek yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, E.Ş. isimli bir vatandaş, cadde üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, bir anda dengesini kaybetti. Daha sonra elektrikli bisikletiyle yalpalayan şahıs, yere düşerek yaralandı. E.Ş.'nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı