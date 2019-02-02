Düzce 81 il içerisinde 50. sırada

DÜZCE(İHA) – Düzce 81 il içinde toplam nüfus bakamında 50. sırada yer alırken yıllık nüfus artış hızında ise 81 il içinde 22. sırada yer aldı.

Düzce nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 387 bin 844 kişi oldu. Düzce nüfusu 2018 yılında bir önceki yıla göre 10 bin 234 kişi artarken erkek nüfusun oranı yüzde 50,03 (194 bin 51 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,97 (193 bin 793 kişi) olarak gerçekleşti.

Düzce 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 50. sırada yer alırken, yıllık nüfus artış hızı bakımından Düzce 81 il içerisinde 22. Sırada yer aldı.

2017 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 109,5 ile Yığılca ilçesinde gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı binde 3,2 ile Gölyaka'da gerçekleşti.

Türkiye'de 2018 yılında ortanca (Medyan) yaş 32 iken Düzce'de 33,6 olarak gerçekleştiği bildirildi. Düzce nüfusunun yüzde 69,50'si (269 bin 539 kişi) 15–64 yaş grubunda, yüzde 20,97'si (81 bin 346 kişi) 0–14 yaş grubunda ve yüzde 9,53'ı ise (36 bin 959 kişi) 65+ yaş grubunda.

Kaynak: İHA