Düzce Ağız ve Diş Sağlı Merkezi Yeni yılda hastane olarak hizmet verecek

Dr. Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Ağız ve Diş Hastanesine dönüşümü ile ilgili son durum hakkında bilgiler verdi. Ağız ve Diş Sağlı Merkezinin yeni yıldan sonra hastane olarak hizmet vereceğini belirterek "Diş Tabiplerimizin her türlü hizmeti vermesi konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Düzce Ağız ve Diş Sağlı Merkezi Yeni yılda hastane olarak hizmet verecek

Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlı Merkezinin yeni yıldan sonra hastane olarak hizmet vereceğini belirterek "Diş Tabiplerimizin her türlü hizmeti vermesi konusunda çalışmalar devam ediyor" dedi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri gününde beraberinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hüseyin Şefik ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan Diş Tabiplerini ziyaret etti.

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DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜNDE DİŞ TABİPLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Çalışmaları için diş hekimlerine teşekkür eden Dr. Yılmaz, "Dişlerimizin bakımını, düzenli korunmasını sağlamamız gerekiyor. Bu konuda bize ömür boyu destek olan diş hekimlerimizi bir nebzede anma ve birlikte olma fırsatı bulduk. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya diş hekimlerini gününde tüm diş hekimi arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

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MERKEZ HASTANE OLACAK

Dr. Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Ağız ve Diş Hastanesine dönüşümü ile ilgili son durum hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, merkezin yeni yılda hastane olarak hizmet vereceğini ifade ederek "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Ağız ve Diş Hastanesine dönüşümü ile ilgili projemiz devam ediyor. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. Hastaneye katkı sağlamasını düşündüğümüz malzeme ve tıbbi cihaz alımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. İnşallah yılbaşından sonra faaliyete geçirmiş olacağız. Ayrıca, göreve yeni başlayan ve ataması yapılan hekimlerle ilgili çalışmalarımız da eş güdümlü olarak yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Diş Hekimlerini çalışma yerlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

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