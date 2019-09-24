Düzce ASKF ve DİDER’den özel öğrencilere özel destek

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Hürriyet Ortaokulu'nda ki özel eğitim sınıfının tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladılar.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, Kalıcı Konutlar Hürriyet Ortaokulu'nda bulunan ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfında ki öğrencilerin bir yıllık tüm kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtiler. Okul yönetiminden alınan ihtiyaç listesi doğrultusunda alınan kırtasiye malzemeleri okula teslim ettiler. Teslim edilen malzemeleri gören öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, yıl içinde ihtiyaç duyulan malzemelerde temin edilecek.

Kaynak: İHA