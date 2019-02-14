Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı için kampanya düzenledi

Kök hücre çağrılarının ardından Türk Kızılay'ı ile işbirliği yapan Düzce Barosu'nun Düzce Adliye Sarayı önünde düzenlediği etkinlikte, baroya bağlı avukatlar hakim ve savcılar ile vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Düzce Barasu, kök hücre ve kan bağışına destek olmak adına Düzce Adalet Sarayı önünde etkinlik düzenledi. Kızılay iş birliğinde düzenlenen bağış kampanyasında, adliye önüne konuşlandırılan kan aracına gelen aroya bağlı avukatlar hakim ve savcılar ile vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulundu. Düzenlenen kampanyayla ilgili açıklama yapan Düzce barosu başkanı Azade Ay, "Son zamanlarda tedaviler için gereken kök hücreye ihtiyacı olan çocuklar için kampanya düzenlemeyi düşündük. Biz kan vermeye ve kök hücre bağışı yapmaya gidemiyorduk. Çalışma ortamında arkadaşlarımız da vakit ayırıp gidemedikleri için böyle bir uygulama yapmaya karar verdik. En azından vatandaşın ayağına gelsin istedik. Avukat arkadaşlar ve adliye çalışanları istekli ve gönüllü oldu. Bir çok kişi de başvurdu, özellikle kök hücre konusunda. Çok memnunum böyle bir şeye Baromuz vesile olduğu için" dedi.

Etkinlik kapsamında adliye önünde kurulan Türk Kızılayı kan bağışı otobüsü, akşam saatlerine kadar kan ve kök hücre bağışlarını topladı.

Kaynak: İHA