Düzce Belediyesi Depremin sarstığı çocuklara sevgi eli uzattı

Düzce Belediyesi depremin etkilediği her yaştan vatandaşına el uzatmaya devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Üniversitesi ekibi de mahallelerde kurulan yaşam alanlarında çocukları yalnız bırakmıyor

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Düzce Belediyesi Depremin sarstığı çocuklara sevgi eli uzattı

Düzce Belediyesi depremin etkilediği her yaştan vatandaşına el uzatmaya devam ediyor. Çocuk Üniversitesi ekipleri, mahallelerde kurulan yaşam alanlarını ziyaret ederek çocuklara boyama kitabı, boya ve balon verdi.

Düzce Belediyesi depremin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor. Her yaştan vatandaşa talepleri doğrultusunda hizmet vermek için aralıksız çalışan ekipler hayatın normale dönmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Üniversitesi ekibi de mahallelerde kurulan yaşam alanlarında çocukları yalnız bırakmıyor.

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DÜZCE BELEDİYESİ DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Çocuk Üniversitesi öğretmenleri, hazırladıkları hediyelerle ilk olarak Azmimilli ve Fevzi Çakmak Mahallesinde kurulan çadırlarda aileleri ile birlikte kalan çocukları ziyaret ederek balon, boyama kitabı ve boyalar hediye etti. Diğer mahalleleri de ziyaret edecek olan ekipler, çocukların deprem korkusunu da atlatmaları için konuşmayı ihmal etmedi. Çocukların yüzlerindeki tebessümü gördükçe mutlu olduklarını anlatan ekipler, ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce Belediyesi Depremin sarstığı çocuklara sevgi eli uzattı

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