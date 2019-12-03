Düzce Belediyesi ekiplerinin budama çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi kış bakımları kapsamında ağaçları budama çalışmalarına devam ediyor. İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark çevresinde yaptığı budama ve temizlik çalışmalarını 15 Temmuz Şehitler Parkında sürdürüyor.

Düzce Belediyesi şehir ağaçlarının bakım ve temizlik çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Ağaçların kış mevsimi hazırlığı için büyük önem taşıyan ve mevcut bitkilerin sağlıklı büyümesi için yürütülen budama işlemi İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark'tan sonra 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan büyük gövdeli ve bodur süs ağaçlarında başladı. Ağaçların kış mevsimini sorunsuz şekilde atlatması ve kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmesi amacıyla yapılan çalışma gelecek ilkbahar aylarında bitkilerin daha estetik bir görünüm kazanmasını da sağlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar muhtelif noktalarda budama ve bakıma ihtiyaç duyan ağaçlarda da devam edecek.

Kaynak: İHA