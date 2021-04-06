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  3. Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Düzce Belediyesi, tüm şehirde kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yayaların trafikte daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde güvenli ve düzenli olması için çalışmalar yapılıyor. Ekipleri kaldırım ve sokaklarda deforme olan taşlar değiştiriliyor. Çukur olan alanlarda yenileme yapılıyor. Kaldırım olmayan bölgelerde ise yeni kaldırımlar yapılırken, yayaların daha rahat ulaşımda yer alması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Düzce Belediyesi kaldırım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

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