Düzce Belediyesi kaldırıma park edenlere ceza yağdırdı

Düzce Belediyesi kaldırıma park eden araçlara karşı denetim çalışmalarını arttırdı. Sosyal medya üzerinden yapılan vatandaş çağrılarına öncelik veren ekipler yaya geçişini engelleyen araçlara ceza yağdırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde kaldırıma park eden araçları yakın markaja aldı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan şikayetleri dikkate alan ekipler şikayetlerin yoğun olduğu Azmimilli Mahallesinde denetime çıktı. Çok sayıda araç ve ekiple sahaya çıkan zabıta memurları kaldırım üzerine park eden araçlara önce anons sistemi ile uyarıda bulundu. Araç sahiplerini sözlü şekilde uyaran ekipler uyarılara karşılık alınmayan araçlara 153 TL idari para cezası uyguladı. Zabıta Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada "Kaldırımlar yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımı için büyük önem taşıyor. Araç sürücülerinin bu konuda duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz. Kaldırımlara park eden araçlar konusunda vatandaşlarımızdan da çokça şikayet alıyoruz. Bu konuda sürekli olarak denetimlerimiz devam ediyor. Başkanlık İletişim Ofisinde çalışan mesai arkadaşlarımızın özellikle sosyal medya üzerinden gelen talep ve şikayetleri birimimize iletmesi ile öncelikli denetim noktalarını belirliyoruz. Bu çalışma prensibi çerçevesinde kısa süre içinde kaldırıma araç parkı alışkanlığını ortadan kaldıracağız. Değerli vatandaşlarımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmasını talep ediyoruz. Anons sistemi ile uyarı yaptığımız sürücüler, yaptıkları hatanın farkına varıyor. İdari para cezası uygulanan araç sahiplerinin de giderek bu konuda daha dikkatli davranacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA