Düzce Belediyesi otobüs durakları temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı alanında uzman ekipler ile birlikte şehir merkezindeki halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimalina karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak şehir içinde kullanılan otobüs duraklarını da düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor.

Kaynak: İHA