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Düzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadı

2021 yılının ilk 3 ayında Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar açıklandı.

Düzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 3 ayında Düzce'nin 56 mahallesinde yeni yollar açarken, mevcut yolları da yeniledi. Ekipler, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sunmak için çalışmalarına aksatmadan devam etti. Nisan ayına kadar şehirde yapılan çalışmaları değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda asfalt yama işlemleri için 58 bin 380 ton asfalt kullandı. Şehir trafiğini rahatlatmak adına da 290 metre yeni yol açtı.

35 BİN METREKARE DOĞAL TAŞ DÖŞENDİ

Müdürlük tarafından şehrin farklı mahallelerinde yapılan üst yapı çalışmaları 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde yeni imar yolları açılırken, mevcut yollarda ise düzenleme ve doğal taş döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında sadece üç ayda toplam 3 Bin 453 metrekare doğal plaktaş döşendi. Ekipler, 2 Bin 442 metretül de bordür örme işini tamamladı.

YAYALAR UNUTULMADI

Yayaların için de kaldırım çalışmalarına ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü, kilit parke örme işi ve beton kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı. Ekipler, 2 Bin 338 metrekare kilit parke döşemesi yaparak onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 11 mahallede 644 metreküp beton kaldırım çalışması tamamlandı. Öte yandan 81 metretül yağmur oluğu örüldü. Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin temel sorunlarından arınmasına yönelik alt ve üst yapı faaliyetlerini aralıksız sürdürecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Düzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadı

Düzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadı

Düzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadı

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