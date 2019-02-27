Düzce beyaza büründü

DÜZCE şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Düzce gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar yağışı kısa sürede kent merkezinde her yeri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

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DHA