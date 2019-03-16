Düzce bilim ve teknoloji komisyonu Mersin’de incelemelerde bulundu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe ve Komisyon Üyesi Aytekin Öksüz, Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden Nükleer Santrali incelediler.

Düzce'den Mersin'e giden heyet ilk olarak bir dönem Düzce Valiliği görevinde de bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti, Akkuyu nükleer santrali ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Vali Su'yu ziyaretinin ardından Akkuyu Nükleer Santrali'nin şantiyesini ziyaret eden Murat Taştepe ve Aytekin Öksüz, burada kullanılan teknoloji altyapısı ve Düzce'nin konuya olabilecek katkıları hakkında santral yetkililerinden bilgiler aldı. Mersin'deki son programda ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe ve Komisyon Üyesi Aytekin Öksüz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı makamında ziyaret etti. İki oda arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan heyet, karşılıklı ziyaret ve ortak çalışmalar yapılması üzerine fikir birliğine vardı. Program sonunda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Mersin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA