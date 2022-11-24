Düzce depremi ile ilgili AFAD son açıklamaları paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Açıklamada Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi.

YARALI VATANDAŞLARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere toplamda 218 artçı deprem meydana geldiğini bildirildi. Ayrıca açıklamada an itibariyle Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu ve 14 kişinin tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

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Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde depremin ilk anından itibaren 13 Afet Grubu Başkanlığımız AFAD Merkezinde faaliyete geçmiştir. Olay yerine Düzce AFAD, Ankara AFAD, İstanbul AFAD, Bursa AFAD, Afyonkarahisar AFAD, Bolu AFAD, Sakarya AFAD, Zonguldak AFAD, Kocaeli AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Kızılay, İLBANK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Destek AFAD Gönüllüleri, Yerel Destek Ekipleri ve Beşir Derneği olmak üzere toplamda 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirilmiştir.

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AFAD Lojistik deposundan 14 bin 210 battaniye, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı ve 669 adet 16 m2 aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti ve bin 358 ısıtıcı sevk edilmiştir. Ayrıca Jandarma'dan 5 adet 16,5 m2 çadır sevk edilmiştir."

Yapılan açıklamada "AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 1 adet AFAD mobil afet etüt tırı, Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 adet arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından bin 735 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğalgaz kesintisi bulunmamaktadır. Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

AFAD DÜZCE İLİ BAŞKANLIĞI'NA 1 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

AFAD Başkanlığından 1 adet mobil mutfak tırı Düzce merkeze, Jandarma'dan 1 adet mobil mutfak tırı Gölyaka ilçesine, bir yardım derneğinden 1 adet mobil mutfak tırı Çilimli ilçesine, Beşir Derneği'nden 1 adet mobil mutfak tırı Gümüşova İlçesine, bir yardım derneğinden 1 adet mobil mutfak tırı Cumayeri ilçesine gönderilmiştir.

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 12 bin 370 sıcak yemek, 13 bin 100 çorba, 23 bin 34 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18 bin 068 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtılmıştır. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapılmıştır" denildi.