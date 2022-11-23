Düzce depreminde duyulan ses tedirgin etti!! Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem anının görüntüleri izleyenleri tedirgin etti.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD verilerine göre Düzce'nin merkez üssü Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre depremde Düzce’de 1’i ağır 37 , İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 olmak üzere 90 kişinin yaralandığını,17 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Düzce depreminde duyulan ses tedirgin etti!! Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi

ARTÇI DEPREMLER DURMAK BİLMEDİ

Deprem sonrası en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 143 artçı deprem meydana geldi. Deprem anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise tedirgin etti.

IŞIK HÜZMESİ BELİRDİ

Düzce 2. Organize Sanayi Sitesi'nde bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan sonra saniyeler sonra bir anda bir ışık hüzmesi belirdi.

Düzce depreminde duyulan ses tedirgin etti!! Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi

EVLER VE DÜKKANLARDAKİ EŞYALAR SALLANDI, YERE DÜŞTÜ

Bazı işleri bazı iş yerlerinde, evlerde ve araçlarda hasar oluşturan depreme ilişkin başka güvenlik kamerası görüntülerinde eşyaların sallandığı ve yere düştüğü görülüyor.

Bir iş yerinin bekleme salonunda kapıların, koltukların, sehpanın şiddetli şekilde sallandığı ve bazılarının devrildiği, giyim mağazasında askıda duran kıyafetlerin de sarsıntının etkisiyle sallandığı görüldü.

Düzce depreminde duyulan ses tedirgin etti!! Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi

SİREN SESİ ÇALDI

Depremin etkisini derinden hisseden Sakarya'da da, Erenler ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında kaydedilen bir diğer görüntüde, depremden saniyeler önce siren sesi çaldığı, ardından raflarda bulunan aksesuarların sallandığı anlar yer alıyor.

Düzce depreminde duyulan ses tedirgin etti!! Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi

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