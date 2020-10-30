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  3. Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!

Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!

Korona virüs salgını sonrasında Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte köylerde ki öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için oluşturulan EBA Destek aracı öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte köylerde ki öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için oluşturulan EBA Destek aracı öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Eğitim şartlarının herkese eşit bir şekilde sunulması için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından EBA Destek aracı hazırlandı. Korona virüs salgını sonrasında okullarına iki gün giden öğrenciler internet ve bilgisayar sıkıntısı çekmemesi için EBA destek aracı öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Her gün farklı noktalarda öğrenciler ile buluşan EBA Destek aracı son olarak Hacıaliler ve Gündolaması köylerinde bulunan öğrenciler ile bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak öğrencilerin EBA hizmeti alması sağlandı.

Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!

Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!

Düzce EBA Destek aracı kullanıma sundu!



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