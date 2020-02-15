Düzce İl istihdam mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunun, almış olduğu kararları hayata geçirmekle sorumlu Yürütme Kurulu Toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Hasan Ali Subaşı ve proje ofisi personelleri katılım sağladı. Toplantıda, 2020 yılı için, iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda daha önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilirken, bölgede faaliyet gösteren işletmelerde görevli ilk ve orta dereceli yöneticilerin, yöneticilik becerilerini geliştirmek amaçlı proje hazırlanması konusu değerlendirildi.

Kaynak: İHA