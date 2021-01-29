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Düzce Kent kart'a HES kodu nasıl yüklenir? Düzce Kentkart HES kodu yükleme

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre, toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale gelmişti. Bunun üzerine Düzce Belediyesi de toplu taşıma araçlarında kullanılan Kentkartlar için HES kodu dönemini başlattı. Peki, Düzce Kentkart'a HES kodu nasıl yüklenir? Düzce Kentkart HES kodu yükleme... İşte detaylar

Düzce Kent kart'a HES kodu nasıl yüklenir? Düzce Kentkart HES kodu yükleme

Koronavirüs salgınında bulaşım hızını azaltmak amacıyla toplu taşımada HES kodu zorunluluğu İçişleri Bakanlığı tarafınca alınmıştı. Bunun üzerine birçok il belediyesi toplu taşımalarda kullanılan kartlara HES kodu tanımlama çalışmalarını başlattı. Düzce Ulaşım A.Ş'de bu çalışmaları başlatan illerden birisi oldu. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların 15 Şubat'a kadar Kentkartlarına HES kdolarını tanımlaması gerekiyor. Peki, Düzce Kentkart'a HES kodu nasıl yüklenir? Düzce Kentkart HES kodu yükleme... İşte detaylar

DÜZCE KENT KART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.duzce.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Web sitesinde çıkan bilgileri eksiksiz doldurmak gerekmektedir. İlk olarak HES kodunu girmeniz ve TC Kimlik numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ardından Kentkartınızın üzerinde sol üst köşesinde yazan kart numarasını giriniz. Son olarak tanımla tuşuna basmalı ve çıkan yeni sayfada yeniden Kentkart numaranızı girerek tanımlamanızı sonlandırmanız gerekmektedir.

Düzce Kent kart'a HES kodu nasıl yüklenir? Düzce Kentkart HES kodu yükleme

Düzce’de Kentkart HES kodu yükleme zorunluluğu uygulaması 15 Şubat itibariyle başlayacak. Toplu taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşların 15 Şubat itibari ile toplu taşıma kullanabilmek için Kentkarta HES kodu doğrulaması yapması gerekiyor. Kentkart HES kodu eşleştirme yapmayanlar, bu tarihten itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Öte yandan Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Düzce Kentkart değişim ofisinde vatandaşlara HES kodu tanımlanmasında yardımcı olunacağını açıklandı.

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