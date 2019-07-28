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Düzce meydana gelen sel felaketinden bir acı haber daha!

Düzce'deki sel felaketinin ardından kayıp olan Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni bulundu.

Düzce meydana gelen sel felaketinden bir acı haber daha!

Düzce'deki sel felaketinin ardından kayıp olan Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni bulundu.

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