Düzce meydana gelen sel felaketinden bir acı haber daha! Düzce'deki sel felaketinin ardından kayıp olan Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni bulundu.

A+ A-

Düzce'deki sel felaketinin ardından kayıp olan Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni bulundu. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : sel, düzce



