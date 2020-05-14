Düzce Millet Bahçesi ihalesi yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin sadece bugününe değil geleceğine de armağan edilecek olan marka projelerden "Millet Bahçesi" 1. Etaba ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Özlü, ihale tarihini açıkladı ve projenin yapımına haziran ayında başlanacağını dile getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanını kapsayacak "Millet Bahçesi" 1.Etabın inşaat ihalesinin TOKİ tarafından "15 Mayıs Cuma" günü saat 14:00 "de yapılacağını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin merkezinde yer alan üç parkı birleştirerek Düzce Millet Bahçesi 1. Etabı için düzenleme ve hazırlıklarının tamamladığını projenin TOKİ tarafından hayata geçirilmesi için 15 Mayıs 2020 Cuma günü (yarın) saat 14:00'de inşaat ihalesini yapılacağını söyledi. 14 bin 252 metrekarelik İnönü Parkı ve yanında bulunan 4 bin 883 metrekarelik Avni Akyol ile 8 bin 135 metrekare büyüklüğündeki Anıtpark'ın birleştirileceği ve bu alanların toplamı olan yaklaşık 30 Bin metrekare alan "Düzce Millet Bahçesi" olacak. Maliyeti TOKİ tarafından karşılandı. İnşaatı haziran ayında başlayıp bu yıl içinde tamamlanacak. "Düzce Millet Bahçesi" içinde hiçbir ticari alan olmayacak. Düzce Millet Bahçesi 2.Etabı stadyumun olduğu bölgeye inşa edilecek. Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük, Düzce'nin rengine ve dokusuna uygun "Millet Bahçesi" oluşturulacak. Kısa bir zaman sonra Düzce'nin çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Düzceli vatandaşlar rahatlıkla çimenlerin üzerine basıp, toplu spor yapabilecek ve kentin içinde doğayı yaşayacaklar.

Kaynak: İHA