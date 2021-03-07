Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir hayatı

2015 yılından bu yana AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Lütfiye Selva'nın koltuğunu, 8 Mart'ta düzenlenecek kongre ile Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e devredeceği biliniyor. Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nin öncesinde merak konusu olan Ayşe Keşir hakkında internet kullanıcıları, arama motorlarında, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? AK Parti Kadın Kolları Baikanı Ayşe Keşir hayatı konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DÜZCE MİLLETVEKİLİ AYŞE KEŞİR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında Düzce'de doğan 54 yaşındaki Ayşe Keşir, İlkokulu Cağaloğlu Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Ortaöğretimi ise Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde (1985) tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde lisans öğrenimi gördü. 1989 yılında buradan mezun olan Keşir, Yüksek Lisans eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2012-2013), Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilimdalında yaptı.

“Farklı İdeolojilerde Aile ve Kadın Algısı ve Bu Algının Gazete Köşe Yazılarında Ele Alınış Biçimi” konulu araştırma kapsmaında geliştirdiği proje ile ün kazanan Keşir, İngilizce, Arapça ve Osmanlıca öğrendi.

Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yapan Ayşe Keşir, 5’i aşkın radyo tiyatrosu seslendirildi ve yayınlandı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde, toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI AYŞE KEŞİR HAYATI

1985 yılından itibaren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da görev alan Keşir, sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksulluk, eğitim, sağlık, istihdam alanlarında çalışmalar yaptı.

2001 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AK Parti’de, 2002 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı. 2005 yılında olağan kongre ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Önce Sosyal İşlerden daha sonra da Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. “AK Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I ve II” yayınlarını hazırladı ve eğitim ve organizasyonlarını koordine etti. Teşkilat görevlendirmeleri ve seçim çalışmaları vesilesi ile Türkiye’nin hemen tüm şehirlerinde defalarca görev yaptı. Görev süresinde Genel Merkez Kadın Kollarının ulusal ve uluslararası tüm çalışma ve organizasyonlarının tanıtım, medya faaliyetlerini organize etti, yayın, doküman, film vb çalışmalarını hazırladı.

2009 yılında Ankara Altındağ İlçesi’nden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. Altyapı Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böylece yerel siyaset tecrübesini arttırdı.

AK Parti Hükümetlerinin temel direği olan sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarına da önem veren Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kuruluşundan itibaren (2011) Bakan Danışmanlığı yaptı. Görev süresince, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dernekler, sendikalarla siyasi çalışmalar, mevzuat çalışmaları ile projelerin planlama ve uygulamasını yaptı. 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Yasası başta olmak üzere pek çok yasa, yönetmelik çalışmalarını yapan ekipte yer aldı. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, Aile Olmak Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. Dönem, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Düzce Milletvekili seçildi. TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyon Başkanlığı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Halen AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Ankara İl Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Feridun Keşir ile 1989 yılında evlenen çiftin 3 kız çocuğu var.