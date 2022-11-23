Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?

Deprem felaketinin yaşandığı Düzce'de okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar ve öğrencilerin odağında yer alıyor. Peki Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?

Melahat Ersoy
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Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde okullar 23 Kasım 2022 Çarşamba gününde tatil edilmişti. Depremin artçıları devam ederken öğrenciler ve veliler de okulların olup olmadığını araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı? sorularının yanıtları haberimizde...

Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ 24 KASIM 2022 PERŞEMBE?

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın açıklamasına göre 24 Kasım 2022 Perşembe gününde okullar tatil olacak. Tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime ara verildi.

YARIN OKUL VAR MI?

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına 24 Kasım 2022 Perşembe günü (yarın) okul olmayacak. Tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime bir gün ara verilecek.

Düzce okullar tatil mi 24 Kasım 2022 Perşembe? Yarın okul var mı?

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

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