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Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

Koronavirüs salgını sonrasında Düzce'de başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri" uygulanmaya devam ediyor.

Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

Koronavirüs salgını kapsamında vakaların kontrol edilemeyecek derecede artmasının ardından aralarında Düzce'nin de bulunduğu bir çok şehirde yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri başlatıldı. Bu kapsamda Düzce Valiliği'nin koordinasyonu ile birlikte şehrin dört bir yanında denetimler yapılıyor. Hem halk otobüslerinde, hem vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekipler tarafından denetimler sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

Düzce sıkı denetimlerini sürdürüyor

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