Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Düzce Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Düzce Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
Düzce Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Düzce Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Ali Tunçer(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 8. Bulut Kaya, 10. Yusuf Akyel, 22. Bilal Gülden, 7. Metin Sevinç, 17. Ömer Faruk Sezgin, 9. Malik Karaahmet
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 20. Barış Bozdilki, 26. Semih Ceylan, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 6. Osman Boz, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler
Teknik Sorumlu
Osman Özdemir
Goller
Semih Ceylan,83.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Yusuf Akyel 34.dk, Kırmızı Kart Onur Demir 69.dk, Sarı Kart Enver Ayyıldız 31.dk, Sarı Kart Orhan Erdoğan 2.dk
Oyundan Çıkanlar
Bulut Kaya 64.dk, Enver Ayyıldız 46.dk, Malik Karaahmet 70.dk
Oyuna Girenler
Mutlu Güler 64.dk, Semih Ceylan 46.dk, Barış Bozdilki 70.dk
1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba
Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli, 97. Samet Aydın
Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
Goller
Adem Kaba,3.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Teker 27.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 34.dk, Sarı Kart Köksal Ayaydın 79.dk, Sarı Kart Ensar Kemaloğlu 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Oktay Gümüş 59.dk, Hüseyin Teker 73.dk, Tayfun Çulha 37.dk
Oyuna Girenler
Köksal Ayaydın 59.dk, Hüseyin Mert Kurt 73.dk, Emre Bozatli 37.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK