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Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Düzce Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Düzce Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Düzce Spor  1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Düzce Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Fatih Tokail(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Ali Tunçer(dördüncü Hakem)

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 8. Bulut Kaya, 10. Yusuf Akyel, 22. Bilal Gülden, 7. Metin Sevinç, 17. Ömer Faruk Sezgin, 9. Malik Karaahmet

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 20. Barış Bozdilki, 26. Semih Ceylan, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 6. Osman Boz, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler

Teknik Sorumlu
Osman Özdemir

Goller
Semih Ceylan,83.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Yusuf Akyel 34.dk, Kırmızı Kart Onur Demir 69.dk, Sarı Kart Enver Ayyıldız 31.dk, Sarı Kart Orhan Erdoğan 2.dk

Oyundan Çıkanlar
Bulut Kaya 64.dk, Enver Ayyıldız 46.dk, Malik Karaahmet 70.dk

Oyuna Girenler
Mutlu Güler 64.dk, Semih Ceylan 46.dk, Barış Bozdilki 70.dk

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli, 97. Samet Aydın

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı

Goller
Adem Kaba,3.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Teker 27.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 34.dk, Sarı Kart Köksal Ayaydın 79.dk, Sarı Kart Ensar Kemaloğlu 75.dk

Oyundan Çıkanlar
Oktay Gümüş 59.dk, Hüseyin Teker 73.dk, Tayfun Çulha 37.dk

Oyuna Girenler
Köksal Ayaydın 59.dk, Hüseyin Mert Kurt 73.dk, Emre Bozatli 37.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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