Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Düzce Spor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Düzce Spor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Düzce Spor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Düzce Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Düzce Spor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri

Fatih Tokail(hakem), Mustafa Han(1. Yardımcı Hakem), Ersin Erbay(2. Yardımcı Hakem), Ali Tunçer(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 40. Oğulcan Şahin, 30. Adem Doğan, 28. Onur Demir, 81. Enver Ayyıldız, 8. Bulut Kaya, 10. Yusuf Akyel, 22. Bilal Gülden, 7. Metin Sevinç, 17. Ömer Faruk Sezgin, 9. Malik Karaahmet



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 20. Barış Bozdilki, 26. Semih Ceylan, 77. Muhammed Emir Yıldırım, 6. Osman Boz, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler



Teknik Sorumlu

Osman Özdemir



Goller

Semih Ceylan,83.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Yusuf Akyel 34.dk, Kırmızı Kart Onur Demir 69.dk, Sarı Kart Enver Ayyıldız 31.dk, Sarı Kart Orhan Erdoğan 2.dk



Oyundan Çıkanlar

Bulut Kaya 64.dk, Enver Ayyıldız 46.dk, Malik Karaahmet 70.dk



Oyuna Girenler

Mutlu Güler 64.dk, Semih Ceylan 46.dk, Barış Bozdilki 70.dk

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 25. Caner İlyas, 61. Adem Sağlam, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 8. Hüseyin Mert Kurt, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 28. Köksal Ayaydın, 77. Emre Bozatli, 97. Samet Aydın



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı



Goller

Adem Kaba,3.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Teker 27.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 34.dk, Sarı Kart Köksal Ayaydın 79.dk, Sarı Kart Ensar Kemaloğlu 75.dk



Oyundan Çıkanlar

Oktay Gümüş 59.dk, Hüseyin Teker 73.dk, Tayfun Çulha 37.dk



Oyuna Girenler

Köksal Ayaydın 59.dk, Hüseyin Mert Kurt 73.dk, Emre Bozatli 37.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

Fikstür