Düzce Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Düzce Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Düzce Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Düzce Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Düzce Spor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Düzce Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Yücel Büyük(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 30. Adem Doğan, 27. Mutlu Güler, 81. Enver Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet
Teknik Sorumlu
Goller
Ebu Sıddık Çelik,21.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Semih Ceylan 80.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 50.dk, Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 90.dk, Sarı Kart Adem Doğan 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Ceylan 61.dk, Bulut Kaya 61.dk, Ömer Faruk Sezgin 90+2.dk
Oyuna Girenler
Barış Bozdilki 61.dk, Bilal Gülden 61.dk, Osman Boz 90+2.dk
Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 21. Mehmet Vural, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 60. Batuhan Türk, 35. Mehmet Can Kocabaş, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner
Yedekler
1. Ogün Karakaya, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 61. Halil İbrahim Mızrap, 23. Egemen Zengin, 42. Oğuzhan Nemli, 27. Lokman Erdoğan
Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Çalışkan 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Pehlivan 82.dk, Batuhan Türk 74.dk
Oyuna Girenler
Lokman Erdoğan 82.dk, Ömer Kuşan 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK