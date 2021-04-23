Düzce Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Düzce Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Düzce Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Düzce Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri

Yücel Büyük(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 30. Adem Doğan, 27. Mutlu Güler, 81. Enver Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet



Teknik Sorumlu





Goller

Ebu Sıddık Çelik,21.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Semih Ceylan 80.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 50.dk, Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 90.dk, Sarı Kart Adem Doğan 60.dk



Oyundan Çıkanlar

Semih Ceylan 61.dk, Bulut Kaya 61.dk, Ömer Faruk Sezgin 90+2.dk



Oyuna Girenler

Barış Bozdilki 61.dk, Bilal Gülden 61.dk, Osman Boz 90+2.dk

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 21. Mehmet Vural, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 60. Batuhan Türk, 35. Mehmet Can Kocabaş, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner



Yedekler

1. Ogün Karakaya, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 61. Halil İbrahim Mızrap, 23. Egemen Zengin, 42. Oğuzhan Nemli, 27. Lokman Erdoğan



Teknik Sorumlu

İbrahim Nadir Arıkan



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mustafa Çalışkan 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Pehlivan 82.dk, Batuhan Türk 74.dk



Oyuna Girenler

Lokman Erdoğan 82.dk, Ömer Kuşan 74.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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