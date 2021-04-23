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Düzce Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Düzce Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Düzce Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Düzce Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Düzce Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Düzce Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Düzce Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Düzce Spor  Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Düzce Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Yücel Büyük(hakem), Ahmetcan Akkoyun(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kalcıoğlu(dördüncü Hakem)

DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 15. Abdullah Karmil, 30. Adem Doğan, 27. Mutlu Güler, 81. Enver Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet

Teknik Sorumlu


Goller
Ebu Sıddık Çelik,21.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Semih Ceylan 80.dk, Sarı Kart Yusuf Akyel 50.dk, Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 90.dk, Sarı Kart Adem Doğan 60.dk

Oyundan Çıkanlar
Semih Ceylan 61.dk, Bulut Kaya 61.dk, Ömer Faruk Sezgin 90+2.dk

Oyuna Girenler
Barış Bozdilki 61.dk, Bilal Gülden 61.dk, Osman Boz 90+2.dk

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 6. Mehmet Soyarslan, 8. Halil Yılmaz, 10. Emre Pehlivan, 21. Mehmet Vural, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 60. Batuhan Türk, 35. Mehmet Can Kocabaş, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner

Yedekler
1. Ogün Karakaya, 3. Kerem Dönertaş, 11. Ömer Kuşan, 61. Halil İbrahim Mızrap, 23. Egemen Zengin, 42. Oğuzhan Nemli, 27. Lokman Erdoğan

Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Çalışkan 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Pehlivan 82.dk, Batuhan Türk 74.dk

Oyuna Girenler
Lokman Erdoğan 82.dk, Ömer Kuşan 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
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