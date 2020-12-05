Düzce Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Düzce Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Düzce Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Düzce Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Düzce Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. Düzce Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Düzce 18 Temmuz - Düzce



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Düzce Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri

Batuhan Kolak(hakem), Uğur Çakmak(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Furkan Balbay(dördüncü Hakem)

Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 81. Enver Ayyıldız, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler, 5. Ebu Sıddık Çelik, 8. Bulut Kaya, 7. Metin Sevinç, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 18. Batuhan Tekin, 45. Emrullah Öz, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun, 20. Barış Bozdilki



Teknik Sorumlu

Mustafa Kemal Kılıç



Goller

Yusuf Akyel,29.dk (h), Yusuf Akyel,50.dk (p), Metin Sevinç,67.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 25.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Sezgin 53.dk, Sarı Kart Malik Karaahmet 77.dk



Oyundan Çıkanlar

Bulut Kaya 80.dk, Yusuf Akyel 80.dk, Nevzat Bilen 87.dk, Metin Sevinç 87.dk, Ömer Faruk Sezgin 62.dk



Oyuna Girenler

Osman Boz 80.dk, Barış Bozdilki 80.dk, Batuhan Tekin 87.dk, Muhammet Ensar Uzun 87.dk, Malik Karaahmet 62.dk

Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

1. İhsan Turgut Kırveli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 55. İskender Can, 72. İlke Nelik, 77. Nurullah Serbest, 88. Furkan Korkut



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 19. Yunus Ensari, 22. Emrah Günden, 52. Muhammet Enes Erdem, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Metin Kaygın



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Taner Yıldız 50.dk, Sarı Kart Nurullah Serbest 31.dk



Oyundan Çıkanlar

Kadir Samet Eser 39.dk, Bünyamin Küçükosman 81.dk, Furkan Korkut 75.dk, Nurullah Serbest 46.dk, Samet Bulut 75.dk



Oyuna Girenler

Yunus Ensari 39.dk, Ertuğrul Çamlibel 81.dk, Okan Demir 75.dk, Muhammet Enes Erdem 46.dk, Emrah Günden 75.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 12 7 1 4 14 9 22 5 2 68 Aksaray Belediyespor 11 6 3 2 13 7 21 6 3 Bursa Yıldırımspor 11 6 2 3 16 7 20 9 4 Adıyaman 1954 SK 11 5 5 1 14 9 20 5 5 Bayrampaşa 10 5 2 3 22 12 17 10 6 52 Orduspor FK 11 3 7 1 16 9 16 7 7 Bergama Belediyespor 9 4 4 1 13 8 16 5 8 Düzcespor 9 4 4 1 13 8 16 5 9 Alanya Kestelspor 11 4 3 4 15 15 15 0 10 Modafen 10 4 1 5 11 10 13 1 11 Siirt İl Özel İdare 11 3 4 4 10 18 13 -8 12 Silivrispor 11 2 4 5 9 18 10 -9 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 9 2 3 4 11 17 9 -6 14 Karaköprü Belediyespor 9 2 3 4 7 13 9 -6 15 Muğlaspor 9 1 4 4 7 11 7 -4 16 Kozan Spor FK 8 1 2 5 5 11 5 -6 17 Sultanbeyli Bld. 12 1 2 9 5 19 5 -14

Fikstür