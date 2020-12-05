Düzce Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Düzce Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Düzce Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Düzce Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Düzce Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Düzce Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Düzce 18 Temmuz - Düzce stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
Düzce Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Düzce 18 Temmuz - Düzce
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Düzce Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri
Batuhan Kolak(hakem), Uğur Çakmak(1. Yardımcı Hakem), Cem Mustafa Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Furkan Balbay(dördüncü Hakem)
Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 81. Enver Ayyıldız, 28. Onur Demir, 15. Abdullah Karmil, 27. Mutlu Güler, 5. Ebu Sıddık Çelik, 8. Bulut Kaya, 7. Metin Sevinç, 10. Yusuf Akyel, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 6. Osman Boz, 18. Batuhan Tekin, 45. Emrullah Öz, 9. Malik Karaahmet, 19. Muhammet Ensar Uzun, 20. Barış Bozdilki
Teknik Sorumlu
Mustafa Kemal Kılıç
Goller
Yusuf Akyel,29.dk (h), Yusuf Akyel,50.dk (p), Metin Sevinç,67.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ebu Sıddık Çelik 25.dk, Sarı Kart Ömer Faruk Sezgin 53.dk, Sarı Kart Malik Karaahmet 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Bulut Kaya 80.dk, Yusuf Akyel 80.dk, Nevzat Bilen 87.dk, Metin Sevinç 87.dk, Ömer Faruk Sezgin 62.dk
Oyuna Girenler
Osman Boz 80.dk, Barış Bozdilki 80.dk, Batuhan Tekin 87.dk, Muhammet Ensar Uzun 87.dk, Malik Karaahmet 62.dk
Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 4. Mustafa Minnet, 5. Serhat Yeşilördek, 10. Bünyamin Küçükosman, 11. Samet Bulut, 23. Kadir Samet Eser, 25. Taner Yıldız, 55. İskender Can, 72. İlke Nelik, 77. Nurullah Serbest, 88. Furkan Korkut
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 8. Ertuğrul Çamlibel, 9. Okan Demir, 19. Yunus Ensari, 22. Emrah Günden, 52. Muhammet Enes Erdem, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Metin Kaygın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Taner Yıldız 50.dk, Sarı Kart Nurullah Serbest 31.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Samet Eser 39.dk, Bünyamin Küçükosman 81.dk, Furkan Korkut 75.dk, Nurullah Serbest 46.dk, Samet Bulut 75.dk
Oyuna Girenler
Yunus Ensari 39.dk, Ertuğrul Çamlibel 81.dk, Okan Demir 75.dk, Muhammet Enes Erdem 46.dk, Emrah Günden 75.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|22
|5
|2
|68 Aksaray Belediyespor
|11
|6
|3
|2
|13
|7
|21
|6
|3
|Bursa Yıldırımspor
|11
|6
|2
|3
|16
|7
|20
|9
|4
|Adıyaman 1954 SK
|11
|5
|5
|1
|14
|9
|20
|5
|5
|Bayrampaşa
|10
|5
|2
|3
|22
|12
|17
|10
|6
|52 Orduspor FK
|11
|3
|7
|1
|16
|9
|16
|7
|7
|Bergama Belediyespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|8
|Düzcespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|9
|Alanya Kestelspor
|11
|4
|3
|4
|15
|15
|15
|0
|10
|Modafen
|10
|4
|1
|5
|11
|10
|13
|1
|11
|Siirt İl Özel İdare
|11
|3
|4
|4
|10
|18
|13
|-8
|12
|Silivrispor
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|10
|-9
|13
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|9
|-6
|14
|Karaköprü Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|9
|-6
|15
|Muğlaspor
|9
|1
|4
|4
|7
|11
|7
|-4
|16
|Kozan Spor FK
|8
|1
|2
|5
|5
|11
|5
|-6
|17
|Sultanbeyli Bld.
|12
|1
|2
|9
|5
|19
|5
|-14
Fikstür
|03.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Silivrispor
|P-P
|Muğlaspor
|03.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|P-P
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|03.12.2020
|Kestelspor
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|P-P
|Bergama Belediyespor
|03.12.2020
|Düzcespor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|03.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|68 Aksaray Belediyespor
|03.12.2020
|Bayrampaşa
|2-1
|Modafen
|03.12.2020
|Adıyaman 1954 SK
|0-0
|Kozan Spor FK