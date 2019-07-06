Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ise saat 22.00 sıralarında ulaşıma açıldı

DHA