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  3. Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı.

Düzce TEM yolunda TIR, 4 araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Düzce'de TEM yolunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olan TIR sürücüsü Mustafa Topçu, hastanede yapılan muayenesinde 2.91 promil alkollü çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ise saat 22.00 sıralarında ulaşıma açıldı

DHA

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