Düzce Üniversitesi, Bolu’da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirecek

Bolu'da, Düzce Üniversitesi ile Koru Sağlık Grubu arasında tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmesi için protokol imzalandı.

Yüksek Öğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon ve Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'nda sağlık ve çevre alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen Düzce Üniversitesi ile Koru Sağlık Grubu arasında tıbbi aromatik ve bitki yetiştirme işbirliği protokolü imzalandı. Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de gerçekleştirilen protokol imza törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Koru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Biri ve tıbbi ve aromatik alanında çalışmaları olan çok sayıda kişi katıldı.

Yapılan işbirliği protokolü kapsamında Koru Otel'in çevresinde bulunan yeşil alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilerek, Düzce Üniversitesi'nin yapacağı toprak analizleri ile hangi bitkinin tesis alanında hangi bölgede yetiştirileceği konusunda çalışmalar yürütülecek. Yine protokol çerçevesinde Koru Otel'de Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma ürünlerinin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir stant oluşturulacak. İş birliği protokolü kapsamında Düzce Üniversitesi ve Koru Sağlık Grubu hekimleri ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanında ürün geliştirme, dozajlama ve reçeteleme çalışmaları sonucunda GTT ürünlerinin kullanımına yönelik kitapçık hazırlayacak.

Bugüne kadar 30'a yakın protokol imzaladıklarını ifade eden Rektör Çakar, "Bu bir bölgesel kalkınma modeli. Burasının hem uluslararası hem de yerli turist cazibesini taşıyor olmasından dolayı çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Bunu ivmelendirerek yayabiliriz. Tıbbi Aromatik Bitkiler, ülkemizin yaklaşık 4 bine yakın tıbbi bitki çeşitliliği var. Çinliler bunun peşinde. Özellikle fityoterapi alanında ve ilaç etken maddelerinin tıbbi bitkilerden oluşturulması alanında çok hararetli bir çalışma yürüyor. Ama ülkemizdeki bu çeşitlilik maalesef kayıtlara yansımıyor. Bunlardan sadece 500-600 tanesi benim bildiğim kadarıyla ülkemize kayıtlı tıbbi bitkiler. Bunların hem kayda geçirilmesi hem de üretiminin yapılması çok önem taşıyor. Biz üniversite olarak hem bölgede tıbbi bitki yetiştiriciliğini bir gelir kaynağı olarak canlandırıyoruz. Fide temininden yetiştirilmesine kurutulmasından paketlenmesine kadar bütün üreticilere mihmandarlık ediyoruz. Bu şu anda Düzce'de 30 kadar üreticinin gelir kapısı olmaya başladı. Bolu'da da bunu canlandırabilirsek ilgi alanı oluşturabilirsek, hele ki fındık altlarında, kullanılmayan köy arazilerinde bu Bolu'da da rahatlıklar yapılabilir. İklim son derece uygun. Biz toprak analizlerinden en son kurutulup paketlenmesine ve alıcı ile satıcının buluşturulmasına varıncaya kadar her aşamada yol arkadaşlığı yapıyoruz üreticiye" dedi.

Kaynak: İHA