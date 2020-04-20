Düzce Üniversitesi eğitim seminerlerini online sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Covid19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçen Düzce Üniversitesi, bu süreçte de öğrencilerimizin kişisel gelişiminde önemli yer tutan kariyer planlamasını desteklemek amacı ile online etkinlikler düzenliyor.

Uzaktan eğitimin sürdüğü bu günlerde Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü de etkinliklerini online olarak düzenlemeye devam ediyor. Karantina günlerinde derslere devam etme motivasyonun artırılması adına öz verili çalışmalar gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, öğrencilerin kariyer planlamasında da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü'nün düzenlediği online etkinlikte alanında deneyimli insan kaynakları uzmanları ile karantina döneminin nasıl fırsata çevrilebileceği, her olumsuzluğun beraberinde yeni fırsatlar getirdiğinin unutulmaması gerektiği öğrencilerimizle paylaşıldı.

Birçok meslek grubunun dijitalleşmeye başladığı çağımızda öğrencilerin de bu alanda bir gelirin olduğunu unutmaması gerektiği anlatıldı. Örneğin bir PDR öğrencisinin bu dönemde online çocuk bakıcılığı yaparak sanal ortamda işini devam ettirmekte olan anne babalara katkı sağlayabileceği ve aynı zamanda da para kazanabileceği vurgulandı.

Yine benzer şekilde birçok kurum ve kuruluşun online kütüphanesini ve eğitimlerini genel kullanıma açtığı ifade edilerek, öğrencilerin kişisel gelişimlerini bu sayede maksimuma çıkarma imkanlarının olduğunun altı çizildi. Ayrıca her krizin nasıl fırsata çevrildiğini fark etmenin yaşamın lokomotifi olduğu bilgisi öğrencilerle paylaşıldı, birçok alternatif meslek hakkında bilgiler verildi ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: İHA