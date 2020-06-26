Düzce Üniversitesi girişimcilik alanında yine bir ilke imza attı

Patent Effect tarafından yayınlanan "Türkiye'nin Patent Haritası" başlıklı raporda Düzce Üniversitesi, tescilli markalarını lisanslayan ilk ve tek üniversite olarak yer alma başarısı gösterdi.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde 208 üniversite arasında ilk 50 arasında yer alma başarısını istikrarlı bir şekilde sürdüren Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma sürecinde ürettiği ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan; Dülife çatı markası altında kozmetik ürünlerin Melenis, bitkisel ürünlerin Herbynia ve arı ürünlerinin markası "ApideVera" olmak üzere tescil aldığı 4 markasını, yerel girişimciler tarafından kurulan Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. firmasına lisanslamış ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirmişti.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan, bunun yanında startup ve teknoloji transfer programları yürüten, kendisi de bir startup firması olan Patent Effect tarafından; TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri kullanılarak özel bir veri analiz aracı ile hazırlanan, teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen "Türkiye'nin Patent Haritası" başlıklı rapor, Düzce Üniversitesi'nin bu lisanslamasının Türkiye'de ilk ve tek olduğunu tescillemiş oldu.

Türkiye'de fikri-sınai mülkiyet hakları konusunda iddialı birçok vakıf üniversitesini de geride bırakarak bu alanda bir ilki başaran Düzce Üniversitesi, bu lisanslamadan kamu hazinesine önemli bir gelir kaydetmiş olacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Türkiye'de bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Herhangi bir patent, faydalı model ya da markanın, eğer ticarileşmiyorsa basit bir performans göstergesi olmaktan öte bir anlamı yok. Üniversitemiz, tescillediği 4 markayı, kamuya oldukça önemli düzeyde gelir getirecek şekilde lisansladı ve bu alanda ülkemizde bir ilki başardı. Emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce Üniversitesi'nin tescilli markalarını lisansladığı Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ise, "Böyle önemli bir başarının endüstriyel paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinde ürettiği ürünlere ve bu ürünlere ilişkin markalarına yaptığımız yatırımın, sadece firmamız için değil, aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha yerel ve ulusal kamuoyuna göstermiş olduk. Bizler de sürecin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek isteri." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA