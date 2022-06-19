Düzce Üniversitesi harikalar yaratmaya devam ediyor! Yaptığı projelerle üniversitelere örnek oluyor

TGF’nin 66. Başkanlar Konseyi toplantısı için Düzce’ye gelen TGF heyeti, Genel Başkan Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyetle Düzce Üniversitesi’ne ziyarette bulundu. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan ve Başkanlar Konseyi üyelerini Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç karşıladı.

ÜRETİMİ YAPILAN ÜRÜNLER TANITILDI

Konferans salonundaki toplantıda üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı İlhan Genç, özellikle ihtisas üniversite olmaları nedeniyle Tamamlayıcı tıp alanında üretim yaptıkları ürünlerle ilgili bilgiler verdi.

"DÜZCE, EKONOMİK YÖNDEN GELİŞMEYE AÇIK"

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Düzce’nin hem turistik hem de ekonomik yönden gelişmeye açık bir şehir olduğunu söyleyerek, Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalarla şehrin gelişiminin daha yüksek seviyede olacağını belirtti. Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan da, Düzce Üniversitesi’nin Düzce için önemli olduğunu açıklamalarına ekledi.

İLHAN GENÇ, HEDİYELERİ TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı İlhan Genç TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’ya Düzce’nin yöresel markalarından oluşan hediyeyi takdim ederken, Genel Başkan Karaca da Rektör Vekili Genç’e TGF’nin saatini hediye etti.